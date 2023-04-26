ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Польше
Новые дома в Польше
Все новостройки в Польше
10
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Польше
Жилая
Квартира в Польше
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Польше
Вилла
Особняк
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Польше
Элитная недвижимость в Польше
Найти агента в Польше
Агентства недвижимости в Польше
Агенты в Польше
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Польше
Магазин
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Польше
Найти агента в Польше
Агентства недвижимости в Польше
Агенты в Польше
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Польше
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Польша
Комнаты
Количество комнат с видом на горы в Польше
Варшава
1
Мазовецкое воеводство
1
Комната
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Варшава, Польша
61 м²
€ 150,143
Большая 3-комнатная квартира на продажу в Dolny Mokotów. Площадь 61,48 м2 состоит из: – гост…
Квартира 4 спальни
Варшава, Польша
106 м²
€ 359,037
SPATIAL FLAT ON CLOSED HOUSING AT THE BLUE CITY TRADE CENTER 4 rooms | Balcony | South side …
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
3 Количество комнат
67 м²
8 Этаж
€ 141,075
Квартира 2 спальни
Зомбки, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
2/3 Этаж
€ 132,311
Продаётся с гаражом и двумя балконами 3-х комнатная квартира 68,88 кв.м пригород Варшавы г. …
Квартира 4 спальни
Варшава, Польша
126 м²
€ 324,221
Квартира 5 комнат
Марки, Польша
5 Количество комнат
105 м²
1 Этаж
€ 146,529
Дом 7 комнат
Варшава, Польша
7 Количество комнат
280 м²
€ 1,320,796
Квартира 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
4/4 Этаж
€ 171,947
Продается 4-комнатная квартира рядом с парком и метро в Варшаве, Ursynów #12728 …
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
42 м²
€ 134,693
Квартира 3 спальни
Познань, Польша
49 м²
€ 116,611
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
3 Количество комнат
53 м²
4 Этаж
€ 159,024
Функциональные, ухоженные и минимально законченные 3-комнатные апартаменты, расположенные в …
Квартира 7 спален
Варшава, Польша
150 м²
€ 586,427
Продажа помещений на улице, Новы Свят. Ресторан расположен на втором этаже площадью 50…
Параметры недвижимости в Польше
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты