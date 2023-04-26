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Количество комнат в Польше

Варшава
1
Мазовецкое воеводство
1
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1 объект найдено
Комната 1 спальня в Варшава, Польша
Комната 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 2/5 Этаж
€ 138,548
Продаётся современная 4-х комнатная квартира 80 кв.м Варшава, район Ursus, ул. Herbu Oksza …

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