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Купить дом в Равичский повят, Польша

gmina Miejska Gorka
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1 объект найдено
Дом 11 спаленв Gostkowo, Польша
Дом 11 спален
Gostkowo, Польша
532 м²
€ 214,115
Я рекомендую на продажу историческую усадьбу, расположенную в Госткуве недалеко от Равича. О…

Параметры недвижимости в Равичский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
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