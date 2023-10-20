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Квартиры в Пыжицкий повят, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Maruszewo, Польша
Квартира
Maruszewo, Польша
Площадь 250 м²
I am pleased to present to you this charming offer to sell a beautiful house located in the …
€195,890

Параметры недвижимости в Пыжицкий повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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