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Жильё в Пыжицкий повят, Польша

1 объект найдено
Квартира в Maruszewo, Польша
Квартира
Maruszewo, Польша
Площадь 250 м²
Я рад представить вам это очаровательное предложение о продаже красивого дома, расположенног…
€202,132

Параметры недвижимости в Пыжицкий повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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