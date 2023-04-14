Купить квартиру в Познанский повят, Польша

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44 объекта найдено
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Квартира 2 спальни
Glinka Duchowna, Польша
49 м²
€ 81,966
Я рекомендую предложение продать квартиру недавно созданному поместью TARASY KOSTRZYNA, расп…
Квартира 2 спальни
Gluszyna Lesna, Польша
39 м²
€ 71,613
Дамы и господа, вы вошли в поисках места для жизни или для инвестиций, поэтому вы столкнулис…
Квартира 4 спальни
Czerwonak, Польша
77 м²
€ 92,536
Я рекомендую на продажу 4-комнатную квартиру площадью 77,21 м2 с балконом и подвалом, распол…
Квартира 3 спальни
Mosina, Польша
52 м²
€ 86,280
Доброе утро! Я рекомендую на продажу меблированную трехкомнатную квартиру с садом в Мосине в…
Квартира 3 спальни
Kleszczewo, Польша
61 м²
€ 105,478
Новая 3-комнатная квартира с кухней и балконом. Квартира будет закончена и готова к входу к …
Квартира 3 спальни
Tulce, Польша
50 м²
€ 85,202
Продается трехкомнатная квартира в новом жилом комплексе в Крушевнии, коммуна Сварзендз. ЦЕН…
Квартира 3 спальни
Biedrusko, Польша
65 м²
€ 119,283
Я рекомендую предложение 3-комнатной квартиры, расположенной в Бидруско, на улице Войсова. М…
Квартира 2 спальни
Любонь, Польша
51 м²
€ 94,909
Я рад представить вам 2-комнатную квартиру, которую можно легко приспособить к 3 комнатам се…
Квартира 4 спальни
Bogucin, Польша
87 м²
€ 107,635
Я рекомендую к продаже 4-комнатную квартиру площадью 86,8 м2 с балконом и большим подвалом, …
Квартира 2 спальни
Bogucin, Польша
49 м²
€ 86,065
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже двухкомнатной квартиры площадью 49,42 …
Квартира 2 спальни
Batorowo, Польша
49 м²
€ 81,945
Я от всей души рекомендую предложение 2 – мирных апартаментов, расположенных в Познани в пят…
Квартира 2 спальни
Любонь, Польша
53 м²
€ 101,164
Я рекомендую предложение 2 – мирных апартаментов, расположенных в Познани в пятницу – люди. …
Квартира 4 спальни
Batorowo, Польша
79 м²
€ 135,460
Я приглашаю вас купить четырехкомнатную квартиру в Домбрувке недалеко от Познани, недалеко о…
Квартира 2 спальни
Tulce, Польша
47 м²
€ 100,085
Я от всей души рекомендую оборудованную 2-комнатную квартиру, расположенную на улице Заласев…
Квартира 3 спальни
Strykowo, Польша
68 м²
€ 96,850
Трехсторонняя распродажа с балконом с великолепным видом на дом Трехкомнатная квартира для р…
Квартира 3 спальни
Mosina, Польша
71 м²
€ 101,164
Доброе утро, дамы и господа, сегодня я хотел бы представить предложение трехкомнатной кварти…
Квартира 2 спальни
Tarnowo Podgorne, Польша
43 м²
€ 86,065
– Tarnowo Podgórne – 2010 – Тихий и спокойный, новый жилой комплекс – – Возможность купить п…
Квартира 3 спальни
Bogucin, Польша
65 м²
€ 86,065
Я рекомендую на продажу очень хорошую 3-комнатную квартиру площадью 65,3 м2 с балконом и под…
Квартира 3 спальни
Leczyca, Польша
66 м²
€ 100,732
Вы ищете квартиру для инвестиций или для себя? Вы ищете квартиру, где вы можете жить без доп…
Квартира 4 спальни
Plewiska, Польша
91 м²
€ 118,420
Продается двухуровневая квартира в Плевиске, расположенная на границе с Юников. Трехэтажные …
Квартира 2 спальни
Glowna, Польша
28 м²
€ 69,671
Инвестиционная квартира – СОВРЕМЕННАЯ и ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ с балконом Описание Я от всей души р…
Квартира 2 спальни
Borowiec, Польша
45 м²
€ 96,850
Продается 2-комнатная квартира площадью 45,17 м2, на первом этаже в Робакове недалеко от Поз…
Квартира 3 спальни
Leczyca, Польша
51 м²
€ 94,693
День открытых дверей для всех желающих потенциальных покупателей в 04.03 Суббота с 10.00 до …
Квартира 3 спальни
Zlotniki, Польша
38 м²
€ 73,338
Квартира расположена на первом этаже в двухэтажном здании 2007 года. Общая площадь 64м2 ( 38…
Квартира 3 спальни
Plewiska, Польша
80 м²
€ 161,776
Продается трехкомнатная квартира площадью 80 м2, расположенная в Познани на ул. Żmigrodzka 1…
Квартира 3 спальни
Leczyca, Польша
51 м²
€ 96,634
Продается 3-комнатная квартира со вторичного рынка в Чапури площадью 51м2 с садом. Квартира …
Квартира 2 спальни
Plewiska, Польша
50 м²
€ 99,007
Квартира 4 спальни
Plewiska, Польша
91 м²
€ 126,185
Квартира 3 спальни
Baranowo, Польша
62 м²
€ 107,635
Квартира 3 спальни
Zlotniki, Польша
57 м²
€ 114,106
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Параметры недвижимости в Познанский повят, Польша
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