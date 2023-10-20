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Дома в Венгожевский повят, Польша

2 объекта найдено
Дом 1 спальня в Венгожевский повят, Польша
Дом 1 спальня
Венгожевский повят, Польша
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Вы ищете душевного спокойствия и вам нравится природа ?? Вы хотели бы изолировать…
€131,536
Дом 4 спальни в Венгожево, Польша
Дом 4 спальни
Венгожево, Польша
Комнаты 5
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Ищу место для вашего бизнеса? Я приглашаю вас представить столярную компанию и до…
€471,924
Realting.com
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