Иностранцы, желающие купить недвижимость в Польше, в последнее время все чаще интересуются объектами, расположенными вокруг г. Венгожево. Этот повят на севере страны, входящий в состав Варминьско-Мазурского воеводства, считается крупной рекреационной зоной.

Что можно купить

Среди наиболее популярных предложений недвижимости в Венгожевском повяте выделяются:

Дома семейного типа в сельской местности с 1-3 спальнями.

Земельные участки, предназначенные для строительства домов или сельскохозяйственной деятельности.

Коммерческая недвижимость: столярные мастерские, транспортные предприятия, фермы.

Возможно и приобретение других объектов жилой и коммерческой недвижимости — квартир, гаражей и т.д.

Преимущества

Одной из главных причин возросшего интереса к недвижимости в данном регионе являются его экологические показатели. Венгожевский повят — это местность с безупречно чистыми воздухом, почвой и живописной нетронутой природой. В то же время здесь хорошо развита инфраструктура: в сельских районах есть магазины, школы, почтовые отделения, а между населенными пунктами проложены отличные дороги.

Вторая причина — это довольно умеренные цены. Пока еще здесь реально приобрести земельный участок площадью 4 кв.м за 13-14 тыс. евро, а дом с 6 комнатами и прилегающим участком — за 140 тыс. евро. А поскольку Венгожевский повят, как все Варминьско-Мазурское воеводство с его озерами и лесами, популярен у любителей экотуризма, дома в нем могут использоваться не только для личного проживания, но и для сдачи в аренду туристам.

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