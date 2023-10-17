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Дома в Западно-Варшавский повят, Польша

14 объектов найдено
Дом 5 комнат в gmina Lomianki, Польша
Дом 5 комнат
gmina Lomianki, Польша
Комнаты 5
Площадь 220 м²
€359,643
Дом 7 комнат с балконом в гмина Изабелин, Польша
Дом 7 комнат с балконом
гмина Изабелин, Польша
Комнаты 7
Площадь 480 м²
€463,578
Дом 5 комнат в гмина Изабелин, Польша
Дом 5 комнат
гмина Изабелин, Польша
Комнаты 5
Площадь 231 м²
€571,534
Дом 7 комнат в гмина Изабелин, Польша
Дом 7 комнат
гмина Изабелин, Польша
Комнаты 7
Площадь 513 м²
€1,59 млн
Дом 6 комнат с балконом в gmina Lomianki, Польша
Дом 6 комнат с балконом
gmina Lomianki, Польша
Комнаты 6
Площадь 480 м²
ТОЛЬКО 17 КМ В ЦЕНТР ВАРШАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, СТИЛЬ УИЛЛА С БОЛЬШИМ ПОДГОТОВЛЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ, …
€762,267
Дом 6 комнат с балконом в gmina Lomianki, Польша
Дом 6 комнат с балконом
gmina Lomianki, Польша
Комнаты 6
Площадь 300 м²
€709,126
Дом 5 комнат в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Дом 5 комнат
Ожарув-Мазовецкий, Польша
Комнаты 5
Площадь 178 м²
€380,811
Дом 6 комнат в Гмина Лешно, Польша
Дом 6 комнат
Гмина Лешно, Польша
Комнаты 6
Площадь 366 м²
€560,950
Дом 4 комнаты в Гмина Старе-Бабице, Польша
Дом 4 комнаты
Гмина Старе-Бабице, Польша
Комнаты 4
Площадь 229 м²
€582,118
Дом 8 комнат в gmina Lomianki, Польша
Дом 8 комнат
gmina Lomianki, Польша
Комнаты 8
Площадь 390 м²
€943,302
Дом 6 комнат в Клаудун, Польша
Дом 6 комнат
Клаудун, Польша
Комнаты 6
Площадь 302 м²
€553,404
Дом 7 комнат в гмина Изабелин, Польша
Дом 7 комнат
гмина Изабелин, Польша
Комнаты 7
Площадь 432 м²
€527,081
Дом 6 комнат с балконом в gmina Lomianki, Польша
Дом 6 комнат с балконом
gmina Lomianki, Польша
Комнаты 6
Площадь 760 м²
€730,082
Дом 6 комнат в гмина Изабелин, Польша
Дом 6 комнат
гмина Изабелин, Польша
Комнаты 6
Площадь 334 м²
€571,534

Параметры недвижимости в Западно-Варшавский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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