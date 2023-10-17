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Квартиры в Западно-Варшавский повят, Польша

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Гмина Ожарув-Мазовецкий, Польша
Квартира 4 комнаты
Гмина Ожарув-Мазовецкий, Польша
Комнаты 4
Площадь 121 м²
Этаж 1
€310,534
Квартира 5 комнат в gmina Lomianki, Польша
Квартира 5 комнат
gmina Lomianki, Польша
Комнаты 5
Площадь 121 м²
€273,066
Квартира 6 комнат с террасой в gmina Lomianki, Польша
Квартира 6 комнат с террасой
gmina Lomianki, Польша
Комнаты 6
Площадь 220 м²
Этаж 3
Прекрасный дом для лиц, которые ценят, себе близость центра, чудесную коммуникацию, и одновр…
€376,493

Параметры недвижимости в Западно-Варшавский повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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