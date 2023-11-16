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Жильё в Западно-Варшавский повят, Польша

квартиры
3
дома
14
17 объектов найдено
Дом 5 комнат в gmina Lomianki, Польша
Дом 5 комнат
gmina Lomianki, Польша
Комнаты 5
Площадь 220 м²
€349,679
Квартира 4 комнаты в Гмина Ожарув-Мазовецкий, Польша
Квартира 4 комнаты
Гмина Ожарув-Мазовецкий, Польша
Комнаты 4
Площадь 121 м²
Этаж 1
€301,930
Дом 7 комнат с балконом в гмина Изабелин, Польша
Дом 7 комнат с балконом
гмина Изабелин, Польша
Комнаты 7
Площадь 480 м²
€450,734
Дом 5 комнат в гмина Изабелин, Польша
Дом 5 комнат
гмина Изабелин, Польша
Комнаты 5
Площадь 231 м²
€555,699
Дом 7 комнат в гмина Изабелин, Польша
Дом 7 комнат
гмина Изабелин, Польша
Комнаты 7
Площадь 513 м²
€1,54 млн
Квартира 5 комнат в gmina Lomianki, Польша
Квартира 5 комнат
gmina Lomianki, Польша
Комнаты 5
Площадь 121 м²
€265,501
Дом 6 комнат с балконом в gmina Lomianki, Польша
Дом 6 комнат с балконом
gmina Lomianki, Польша
Комнаты 6
Площадь 480 м²
ТОЛЬКО 17 КМ В ЦЕНТР ВАРШАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, СТИЛЬ УИЛЛА С БОЛЬШИМ ПОДГОТОВЛЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ, …
€741,148
Дом 6 комнат с балконом в gmina Lomianki, Польша
Дом 6 комнат с балконом
gmina Lomianki, Польша
Комнаты 6
Площадь 300 м²
€689,479
Дом 5 комнат в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Дом 5 комнат
Ожарув-Мазовецкий, Польша
Комнаты 5
Площадь 178 м²
€370,260
Дом 6 комнат в Гмина Лешно, Польша
Дом 6 комнат
Гмина Лешно, Польша
Комнаты 6
Площадь 366 м²
€545,409
Дом 4 комнаты в Гмина Старе-Бабице, Польша
Дом 4 комнаты
Гмина Старе-Бабице, Польша
Комнаты 4
Площадь 229 м²
€565,990
Дом 8 комнат в gmina Lomianki, Польша
Дом 8 комнат
gmina Lomianki, Польша
Комнаты 8
Площадь 390 м²
€917,167
Дом 6 комнат в Клаудун, Польша
Дом 6 комнат
Клаудун, Польша
Комнаты 6
Площадь 302 м²
€538,071
Дом 7 комнат в гмина Изабелин, Польша
Дом 7 комнат
гмина Изабелин, Польша
Комнаты 7
Площадь 432 м²
€512,478
Дом 6 комнат с балконом в gmina Lomianki, Польша
Дом 6 комнат с балконом
gmina Lomianki, Польша
Комнаты 6
Площадь 760 м²
€709,855
Дом 6 комнат в гмина Изабелин, Польша
Дом 6 комнат
гмина Изабелин, Польша
Комнаты 6
Площадь 334 м²
€555,699
Квартира 6 комнат с террасой в gmina Lomianki, Польша
Квартира 6 комнат с террасой
gmina Lomianki, Польша
Комнаты 6
Площадь 220 м²
Этаж 3
Прекрасный дом для лиц, которые ценят, себе близость центра, чудесную коммуникацию, и одновр…
€366,062

Параметры недвижимости в Западно-Варшавский повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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