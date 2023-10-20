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Дома в Острувский повят, Польша

3 объекта найдено
Дом 9 комнат с балконом в Острувский повят, Польша
Дом 9 комнат с балконом
Острувский повят, Польша
Комнаты 9
Площадь 286 м²
€343,459
Дом 3 спальни в Острувский повят, Польша
Дом 3 спальни
Острувский повят, Польша
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
У меня есть чрезвычайно интересная недвижимость, чтобы предложить! …
€116,808
Дом 7 комнат в Острувский повят, Польша
Дом 7 комнат
Острувский повят, Польша
Комнаты 7
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Если вы ищете место для жизни, которое находится в тихом районе, в окружении зеле…
€120,843
Realting.com
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