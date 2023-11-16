Иностранцы и жители Польши, ищущие недвижимость для личного проживания или бизнеса в спокойной и живописной местности, все чаще обращают внимание на объекты, расположенные в Острувском повяте Мазовецкого воеводства. Помимо красот природы, их привлекает целый ряд преимуществ этого региона.

Преимущества

Для потенциального инвестора в недвижимость Острувский повят интересен следующими характеристиками:

Наличием широкого выбора жилья и коммерческой недвижимости, сочетающих высокое качество с умеренными ценами.

Отличными экологическими показателями: на территории повята практически нет промышленных предприятий, а природа мало подверглась воздействию человека.

Развитой инфраструктурой, включающей сеть асфальтированных дорог, а также школы, магазины, почтовые отделения и т.д.

Активным развитием разных видов туризма.

Что можно купить

Те, кто хотел бы приобрести здесь жилье, чаще всего интересуются домами. Кирпичный дом площадью 240 кв.м, с 7-ю комнатами и большим участком можно приобрести всего за 132 тыс. евро, дом поменьше площадью 100 кв.м — за 128 тыс. Среди коммерческой недвижимости преобладают земельные участки площадью от 1500 кв.м: их продают в среднем за 20-30 тыс. евро. Пока еще недвижимость в Острувском повяте отличается умеренностью цен, но REALTING не исключает ощутимое увеличение стоимости наиболее привлекательных объектов в ближайшие 5-10 лет.

Желающие купить недвижимость в Польше в этом или другом регионе найдут много интересных вариантов на realting.com — от квартир-студий до фермерских хозяйств.