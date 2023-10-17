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Дома в Остроленкский повят, Польша

3 объекта найдено
Дом 9 спален в Остроленкский повят, Польша
Дом 9 спален
Остроленкский повят, Польша
Комнаты 10
Площадь 276 м²
Количество этажей 2
Вы ищете свое место на земле в окружении зелени, птиц и чистого воздуха. …
€219,281
Дом 1 спальня в Остроленкский повят, Польша
Дом 1 спальня
Остроленкский повят, Польша
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Вы ищете место, где вы можете сбежать в любое время, где вы будете испытывать тиш…
€29,946
Дом 3 спальни в Остроленкский повят, Польша
Дом 3 спальни
Остроленкский повят, Польша
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Если вы ищете дом, готовый к ознакомлению, вы цените комфорт и эстетик…
€120,874

Параметры недвижимости в Остроленкский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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