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Дома в Миньский повят, Польша

3 объекта найдено
Дом 5 комнат в gmina Debe Wielkie, Польша
Дом 5 комнат
gmina Debe Wielkie, Польша
Комнаты 5
Площадь 300 м²
€517,633
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Дом 8 комнат с балконом в Мрозы, Польша
Дом 8 комнат с балконом
Мрозы, Польша
Комнаты 8
Площадь 1 170 м²
€395,837
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Дом 5 комнат в gmina Halinow, Польша
Дом 5 комнат
gmina Halinow, Польша
Комнаты 5
Площадь 232 м²
€497,334
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Параметры недвижимости в Миньский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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