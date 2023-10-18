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Дома в Ломжинский повят, Польша

3 объекта найдено
Дом 6 спален в gmina Lomza, Польша
Дом 6 спален
gmina Lomza, Польша
Комнаты 7
Площадь 267 м²
Количество этажей 1
Анклав мира. Тишина и живописные зеленые зоны. Легкий и легки…
€207,008
Дом 4 спальни в gmina Lomza, Польша
Дом 4 спальни
gmina Lomza, Польша
Комнаты 5
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Проект Willa Olszowa - это проект с двумя домами с полом и гаражом площадью ок. 1…
€111,791
Дом 4 спальни в gmina Lomza, Польша
Дом 4 спальни
gmina Lomza, Польша
Комнаты 5
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Проект Willa Olszowa - это проект с двумя домами с полом и гаражом площадью ок. 1…
€111,543

Параметры недвижимости в Ломжинский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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