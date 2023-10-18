Чем отличается Ломжинский повят, расположенный в самом сердце Подляского воеводства? Главная его отличительная черта — обилие и разнообразие природных достопримечательностей. Безупречная экологическая обстановка и красоты природы делают регион привлекательным не только для туристов, но и для инвесторов в недвижимость.

Преимущества

Среди плюсов этого региона наиболее значимыми для потенциальных покупателей являются:

Наличие разнообразной, качественной и не очень дорогой недвижимости.

Рост экономических показателей: как отмечают аналитики REALTING, сельское хозяйство здесь интенсивно развивается, а это значит, что в дальнейшем следует ожидать рост цен на недвижимость.

Популярность у туристов: повят предлагает как различные виды активного отдыха (рыбалка, гребля, походы и т. д.), так и осмотр культурных достопримечательностей.

Комфортные условия для жизни: здесь нет загрязняющих воздух предприятий, однако уровень развития инфраструктуры ничуть не ниже, чем в промышленных районах.

Варианты и цены

Среди представленных на сайте realting.com объектов преобладают недавно построенные дома с 4-7 комнатами, соответствующие всем современным стандартам. Дешевле всего стоит коттедж, приобретаемый на стадии строительства: за него просят около 110-123 тыс. евро. Готовый к вселению дом площадью 270-340 кв. м. с приусадебным участком обойдется как минимум в 2 раза дороже. Возможно приобретение земельного участка, а также сельскохозяйственных помещений, ферм и т.д.

Чаще всего жилую недвижимость в Польше в данном регионе покупают для личного проживания, однако ее можно и сдавать в аренду.