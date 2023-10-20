ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Польша
Легионовский повят
Пентхаусы
Пентхаусы в Легионовский повят, Польша
Пентхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира
Варшава, Польша
319 м²
МЕСТНЫЙ МЕСТНЫЙ PARTER LOCAL, адаптированный для офисных целей, идеально подходит для учебно…
€946,952
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
2
52 м²
Вот предложение о продаже необычного офиса в самом центре Варшавы, идеально подходящего как …
€216,709
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
2
52 м²
€569
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Польша
2
104 м²
Новый современный закрытый комплекс для продажи в Кала-де-Михас Вид на море открытый СПА дл…
€333,985
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
2
41 м²
1
€109,998
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Янки, Польша
5
2
178 м²
1/2
Продаються современные , новые дома-близнецы в Janczewice, в 20-ти минутах езды к центру Вар…
€248,523
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
2
59 м²
2
€239,573
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Жирардув, Польша
4
109 м²
6
€261,829
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Варшава, Польша
4
1
205 м²
1/1
Объект расположен в исторической части Żoliborz Urzędniczy по адресу ул. Henryka Wieniawskie…
€918,453
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3
1
68 м²
5
Дом Этажей: 5 Год строительства: 2005 Квартира Этаж: 0-й Площадь: 68 кв.м Количество комна…
€192,335
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
2
47 м²
3/3
Просторная 2-комнатная квартира с большим балконом и парковочным местом в гараже. Квартира р…
€129,664
Рекомендовать
Квартира
Польша
68 м²
Коммерческие помещения, цокольный этаж, веб-сайты, приспособленные для инвалидов
€87,121
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Легионовский повят, Польша
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL