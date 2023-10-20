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Дома в Кольненский повят, Польша

3 объекта найдено
Дом 6 спален в Кольненский повят, Польша
Дом 6 спален
Кольненский повят, Польша
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 224 м²
Количество этажей 1
Вы ищете свой отпуск или поездку на выходные? Или, может быть, вы хотите жить в с…
€79,687
Дом 4 спальни в Кольненский повят, Польша
Дом 4 спальни
Кольненский повят, Польша
Комнаты 5
Площадь 315 м²
Вы мечтаете о доме в городе? Вы цените мир, мир и безопасность? Вы хотите в полно…
€133,964
Дом 3 комнаты в gmina Kolno, Польша
Дом 3 комнаты
gmina Kolno, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Количество этажей 1
Продается уникальная недвижимость, расположенная в Подляском воеводстве, уезд Кол…
€53,461

Параметры недвижимости в Кольненский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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