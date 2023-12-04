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Квартиры в Победзиска, Польша

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Победзиска, Польша
Квартира 3 комнаты
Победзиска, Польша
Комнаты 3
Площадь 82 м²
€96,983
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Победзиска, Польша
Квартира
Победзиска, Польша
Площадь 171 м²
€196,512
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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