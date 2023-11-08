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Жильё в Пётркув-Трыбунальски, Польша

1 объект найдено
Квартира в Wola Rokszycka, Польша
Квартира
Wola Rokszycka, Польша
Площадь 8 657 м²
€311,404

Параметры недвижимости в Пётркув-Трыбунальски, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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