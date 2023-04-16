Купить квартиру в Пила, Польша

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13 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Пила, Польша
59 м²
€ 42,459
For sale a 3-room apartment with an area of 58.9 m 2 in Piła – person. Upper Ground floor / …
Квартира 4 спальни
Пила, Польша
56 м²
€ 67,210
Продается 4-комнатная квартира, расположенная на 3 этаже в многоквартирном доме в Замоче. Бо…
Квартира 3 спальни
Пила, Польша
59 м²
€ 76,598
Комфортабельная 3-комнатная квартира, большая лоджия, лифт! Piła Zamość Продается полностью …
Квартира 3 спальни
Пила, Польша
65 м²
€ 70,410
Продается 3-комнатная квартира с площадью. 64,70 м 2 с функциональной планировкой, с балконо…
Квартира 3 спальни
Пила, Польша
65 м²
€ 85,132
Продается 3-комнатная квартира площадью 64,8 м 2 ( на верхнем этаже ), расположенная на 3-м …
Квартира 3 спальни
Пила, Польша
64 м²
€ 80,865
Продается 3-комнатная квартира площадью 64,32 м 2 . Квартира находится на первом этаже ухоже…
Квартира 2 спальни
Пила, Польша
73 м²
€ 95,907
Привлекательная квартира на продажу с террасой – Пила центр!!! 72,50 м2 - последний этаж, го…
Квартира 2 спальни
Пила, Польша
41 м²
€ 50,994
FLAT на продажу – 1-й этаж – Верхний жилой комплекс! – балкон, 2 комнаты, 41,3 м2 !!! Предст…
Квартира 2 спальни
Пила, Польша
41 м²
€ 74,464
Продается квартира – ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА – 3-й этаж, 2 комнаты, балкон, KLIMA! Представленная нед…
Квартира 4 спальни
Пила, Польша
78 м²
€ 82,998
Climate flat for sale – 4 ROOMS – 2 FLOOR, over 77 m2!!! We present to you a property locate…
Квартира 2 спальни
Пила, Польша
41 м²
€ 63,796
Продается квартира – ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА – 3-й этаж, 2 комнаты, балкон, KLIMA! Представленная нед…
Квартира 4 спальни
Пила, Польша
102 м²
€ 102,201
Двухуровневая квартира в PILE OS. Квартира UPPER, расположенная на третьем этаже, светлая и …
Квартира 2 спальни
Пила, Польша
48 м²
€ 80,865
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