Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Великопольское воеводство
  4. Пильский повят
  5. Виллы

Виллы в Пильский повят, Польша

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 8 спален в Rudna, Польша
Вилла 8 спален
Rudna, Польша
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 554 м²
Этаж 2/2
€ 1,900,000

Параметры недвижимости в Пильский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти