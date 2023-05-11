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Квартиры в Пильский повят, Польша

Пила
13
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13 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Пила, Польша
Квартира 3 спальни
Пила, Польша
Количество спален 3
Площадь 59 м²
€ 44,042
Квартира 4 спальни в Пила, Польша
Квартира 4 спальни
Пила, Польша
Количество спален 4
Площадь 56 м²
€ 69,715
Квартира 3 спальни в Пила, Польша
Квартира 3 спальни
Пила, Польша
Количество спален 3
Площадь 59 м²
€ 78,707
Квартира 3 спальни в Пила, Польша
Квартира 3 спальни
Пила, Польша
Количество спален 3
Площадь 65 м²
€ 72,349
Квартира 3 спальни в Пила, Польша
Квартира 3 спальни
Пила, Польша
Количество спален 3
Площадь 65 м²
€ 87,477
Квартира 3 спальни в Пила, Польша
Квартира 3 спальни
Пила, Польша
Количество спален 3
Площадь 64 м²
€ 83,092
Квартира 2 спальни в Пила, Польша
Квартира 2 спальни
Пила, Польша
Количество спален 2
Площадь 73 м²
€ 98,549
Квартира 2 спальни в Пила, Польша
Квартира 2 спальни
Пила, Польша
Количество спален 2
Площадь 41 м²
€ 52,398
Квартира 2 спальни в Пила, Польша
Квартира 2 спальни
Пила, Польша
Количество спален 2
Площадь 41 м²
€ 76,515
Квартира 4 спальни в Пила, Польша
Квартира 4 спальни
Пила, Польша
Количество спален 4
Площадь 78 м²
€ 85,285
Квартира 2 спальни в Пила, Польша
Квартира 2 спальни
Пила, Польша
Количество спален 2
Площадь 41 м²
€ 65,553
Квартира 4 спальни в Пила, Польша
Квартира 4 спальни
Пила, Польша
Количество спален 4
Площадь 102 м²
€ 105,016
Квартира 2 спальни в Пила, Польша
Квартира 2 спальни
Пила, Польша
Количество спален 2
Площадь 48 м²
€ 83,092

Параметры недвижимости в Пильский повят, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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