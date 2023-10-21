ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Польша
Пястув
Дуплексы
Дуплексы в Пястув, Польша
Дуплекс
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
2
48 м²
Приглашаю вас в уютную, очень ухоженную квартиру в местечке ТОПова на карте Познани.
€124,932
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Варшава, Польша
5
190 м²
1
Удивительное место полного сплошных решений, высочайшего качества реализации и определения д…
€315,066
Рекомендовать
Квартира
Варшава, Польша
170 м²
Продается элегантный дом с живописным садом в варшавском "Białołęka" в районе "Dąbrówka Szla…
€326,260
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Польша
3
367 м²
Расположенный недалеко от фешенебельной пристани Кабопино этот комплекс состоит из 44 роско…
€799,836
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом
Варшава, Польша
2
80 м²
5
Staszica Cologne - жилой комплекс в Варшавской Охоте, построенный в 1922 - 1926 годах по вер…
€286,139
Рекомендовать
Квартира
Koninko, Польша
169 м²
Я рекомендую предложение отдельно стоящего дома на окраине Познани, по адресу ул. Świątniczk…
€250,300
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
4
123 м²
Мокотув и Ал. Wilanowska I 4 комнаты и сад I 2 гаража I площадь 105,7 м2 + 17 м зимний сад …
€321,409
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Гнезно, Польша
3
87 м²
Предметом продажи является квартира, расположенная в северной части Гнезно. Если вы ищете ан…
€108,608
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
2
49 м²
Перед презентацией обязательно прочитайте виртуальную прогулку по квартире.
€180,416
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Янки, Польша
5
2
178 м²
1/2
Продаються современные , новые дома-близнецы в Janczewice, в 20-ти минутах езды к центру Вар…
€247,108
Рекомендовать
Квартира
Wola Rokszycka, Польша
8 657 м²
Участок площадью 8657 м2, расположенный в Dąbrówka, примерно в 300 м к востоку от железнодор…
€301,448
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Вроцлав, Польша
3
53 м²
We would like to present to you a unique offer to sell a spacious apartment with an area of …
€160,845
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL