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Купить таунхаус в Пясечинский повят, Польша

gmina Lesznowola
1
gmina Piaseczno
1
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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальнив Jozefoslaw, Польша
Таунхаус 3 спальни
Jozefoslaw, Польша
6 Количество комнат 1 ванных комнат 109 м² Количество этажей 3
€ 136,853
Продается новый таунхаус в пригороде Варшавы Piaseczno, 3 этажа, 5/6 комнат Площадь 109,1…
Таунхаус 4 спальнив Згожала, Польша
Таунхаус 4 спальни
Згожала, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 216,633
Отдельно стоящий дом Ссеми в Згожале рядом с Пясечно | | ок. 130 м2, 3 этажи | | сад ок. 99m…

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