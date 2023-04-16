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Купить особняк в Пясечинский повят, Польша

Констанцин-Езёрна гмина
1
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1 объект найдено
Особняк 3 спальнив Kepa Okrzewska, Польша
Особняк 3 спальни
Kepa Okrzewska, Польша
4 Количество комнат 2 ванных комнат 226 м² Количество этажей 1
€ 668,121
Продаётся современный умный дом 226,38 кв.м 4 комнаты Warszawa, район Wilanów, Kępa O…

Параметры недвижимости в Пясечинский повят, Польша

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