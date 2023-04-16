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Купить дуплекс в Пясечинский повят, Польша

Констанцин-Езёрна гмина
3
gmina Lesznowola
1
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4 объекта найдено
Дуплекс 5 спаленв Белява, Польша
Дуплекс 5 спален
Белява, Польша
9 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 638,807
Продаётся 2-х этажный дом (bliźniak) 250 кв.м 9 комнат в пригороде Варшавы г. Konstancin-Jez…
Дуплекс 3 спальнив Czarnow, Польша
Дуплекс 3 спальни
Czarnow, Польша
6 Количество комнат 3 ванных комнат 395 м² Количество этажей 2
€ 688,043
Продаётся 2-х этажный дом 395,14 кв.м 6 комнат пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. ks. Marka …
Дуплекс 4 спальнив Лешноволя, Польша
Дуплекс 4 спальни
Лешноволя, Польша
6 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 460,346
Польская версия ниже // Размовляємо Україньской помою // Мы говорим на русский Свойство: по…
Дуплекс 4 спальнив Констанцин-Езёрна (город), Польша
Дуплекс 4 спальни
Констанцин-Езёрна (город), Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 177 м² Количество этажей 2
€ 403,039
Полу - отдельно стоящий дом в Konstancin Jeziorna | | около 177 м2, 2 этажи | | частный сад …

Параметры недвижимости в Пясечинский повят, Польша

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