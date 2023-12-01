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Квартиры-студии в Пабяницкий повят, Польша

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Пабьянице, Польша
Студия 1 спальня
Пабьянице, Польша
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Studio flat for sale in the city centre of Lodz. Size 31.18 m2 Facing North Floor: 1st floo…
€80,626
в месяц
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Параметры недвижимости в Пабяницкий повят, Польша

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