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Жильё в Пабяницкий повят, Польша

2 объекта найдено
Студия 1 спальня в Пабьянице, Польша
Студия 1 спальня
Пабьянице, Польша
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Studio flat for sale in the city centre of Lodz. Size 31.18 m2 Facing North Floor: 1st floo…
€80,626
в месяц
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Дом 3 спальни в Константынув-Лодзинский, Польша
Дом 3 спальни
Константынув-Лодзинский, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Мы предлагаем уникальный, одноэтажный, террасный дом в закрытом жилом комплексе Srebrna Osto…
€186,725
в месяц
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Параметры недвижимости в Пабяницкий повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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