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Жильё в Пабьянице, Польша

1 объект найдено
Студия 1 спальня в Пабьянице, Польша
Студия 1 спальня
Пабьянице, Польша
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Квартира-студия на продажу в центре города Лодзь. Размер 31,29m2 Обращённый на Север Этаж: 1…
€72,273
Realting.com
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