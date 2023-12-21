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Дома в Ожарув-Мазовецкий, Польша

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Дом 5 комнат
Ожарув-Мазовецкий, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 178 м²
Этаж 1/3
Уникальный двухквартирный дом в жилом комплексе Chabrowy Zakątek, построенный в 2017 году. О…
€389,042
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Дом 5 комнат в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Дом 5 комнат
Ожарув-Мазовецкий, Польша
Число комнат 5
Площадь 178 м²
€367,058
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