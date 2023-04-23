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Квартиры в Ожарув-Мазовецкий, Польша

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4 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Квартира 1 спальня
Ожарув-Мазовецкий, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1/3 Этаж
€ 112,278
Продается 2-х комнатная квартира с балконом, гаражом и наземным паркингом в современном комп…
Квартира 1 спальня в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Квартира 1 спальня
Ожарув-Мазовецкий, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 1/3 Этаж
€ 101,480
Продаётся готовая к проживанию 2-х комнатная квартира 43 кв.м пригород Варшавы г. Ożar&oacut…
Квартира 1 спальня в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Квартира 1 спальня
Ожарув-Мазовецкий, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 2/3 Этаж
€ 118,233
Продаётся современная 2-х комнатная квартира 58,51 кв.м пригород Варшавы г. Ożarów Ma…
Квартира 1 спальня в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Квартира 1 спальня
Ожарув-Мазовецкий, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1/3 Этаж
€ 116,306
Продаётся 2-х комнатная квартира 45,34кв.м пригород Варшавы, г. Ożarów Mazowiecki, ул…
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