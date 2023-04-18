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Купить дом в Отвоцкий повят, Польша

gmina Celestynow
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Отвоцк
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2 объекта найдено
Дом 4 спальнив Отвоцк, Польша
Дом 4 спальни
Отвоцк, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 146 м² Количество этажей 3
€ 151,075
Продаются 5-ти комнатные дома в зеленом пригороде Варшавы Otwock Представляем новый проект …
Дом 8 спаленв Dabrowka, Польша
Дом 8 спален
Dabrowka, Польша
9 Количество комнат 3 ванных комнат 479 м² Количество этажей 3
€ 649,676
Продажа многоквартирного жилого дома в Варшаве, Otwock #12778 Звоните +48574672833 ( W…

Параметры недвижимости в Отвоцкий повят, Польша

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