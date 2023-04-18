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Купить квартиру в Отвоцкий повят, Польша

Отвоцк
6
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6 объектов найдено
Квартирав Отвоцк, Польша
Квартира
Отвоцк, Польша
51 м² 5/5 Этаж
€ 89,587
Продаётся с отдельной кухней 2-х комнатная квартира 51 кв.м пригород Варшавы г. Otwock, ул. …
Квартира 1 спальняв Отвоцк, Польша
Квартира 1 спальня
Отвоцк, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 2/3 Этаж
€ 74,426
Новые квартиры на продажу в пригороде Варшавы Otwock Представляем новый этап строительства …
Квартира 1 комнатав Отвоцк, Польша
Квартира 1 комната
Отвоцк, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 1/3 Этаж
€ 65,598
Новые квартиры на продажу в пригороде Варшавы Otwock Представляем новый этап строительства …
Квартира 1 спальняв Отвоцк, Польша
Квартира 1 спальня
Отвоцк, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² Количество этажей 1
€ 87,565
Продаётся с садом 2-х комнатная квартира 50 кв.м пригород Варшавы г. Otwock, ул. Smolna К…
Квартира 3 спальнив Отвоцк, Польша
Квартира 3 спальни
Отвоцк, Польша
4 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 3/4 Этаж
€ 94,274
Продаётся с ремонтом 4-х комнатная квартира 62 кв.м пригород Варшавы г. Otwock, ул. Przewosk…
Квартира 3 комнатыв Отвоцк, Польша
Квартира 3 комнаты
Отвоцк, Польша
3 Количество комнат 85 м² 2 Этаж
€ 173,626

Параметры недвижимости в Отвоцкий повят, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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