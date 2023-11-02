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Квартиры в Остшешувский повят, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Kobyla Gora, Польша
Квартира
Kobyla Gora, Польша
Площадь 1 100 м²
Земельная собственность строится с фундаментом вместе с штатом ZERO для строительства жилого…
€43,686
Квартира в Myslniew, Польша
Квартира
Myslniew, Польша
Площадь 1 000 м²
ФУНКЦИОНИРУЕТ ДИСКОТЕКА EVE В КОБИЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ДЛЯ ИГРЫ В ВЕЛЬКОПОЛЬСКУЮ И ПОНИЖАЕТ РАСТИТЕЛ…
€403,252

Параметры недвижимости в Остшешувский повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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