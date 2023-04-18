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Купить недвижимость в Остшешувский повят, Польша

gmina Ostrzeszow
2
Остшешув
2
2 объекта найдено
Дом 6 спаленв Остшешув, Польша
Дом 6 спален
Остшешув, Польша
273 м²
€ 259,654
Дом 4 спальнив Остшешув, Польша
Дом 4 спальни
Остшешув, Польша
220 м²
€ 140,547

Параметры недвижимости в Остшешувский повят, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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