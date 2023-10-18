Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. Острувский повят
  5. Дома

Дома в Острувский повят, Польша

1 объект найдено
Дом в Trynosy-Osiedle, Польша
Дом
Trynosy-Osiedle, Польша
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
Срочно! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, ипоте…
€264,831

Параметры недвижимости в Острувский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти