Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. Остроруг
  5. Виллы

Виллы в Остроруг, Польша

Вилла В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Продается уникальная, 2-комнатная квартира с отдельной кухней, просторным залом, закрытой зо…
€212,496
Квартира 1 комната в Гдыня, Польша
Квартира 1 комната
Гдыня, Польша
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Мы хотели бы представить вам квартиру-студию на продажу, расположенную по адресу 23 Marca St…
€94,782
Квартира 2 комнаты с балконом в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты с балконом
Варшава, Польша
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
€239,828
Дом 9 комнат в Варшава, Польша
Дом 9 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 588 м²
Этаж 1
Отличное место для тех, кто хочет совместить роскошный образ жизни с функциональностью и про…
€645,935
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/8
Продается шикарная двухкомнатная квартира в районе Ursynów, на Aleja Komisji Edukacji Narodo…
€163,476
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 5/6
Продаётся двухсторонняя двухкомнатная квартира площадью 53,4 кв.м в Варшаве, район Śródmieśc…
€189,537
Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
Функциональная 4-комнатная квартира, с отдельной светлой кухней, площадью 70,4 м2. Квартира …
€172,048
Квартира 1 спальня с террасой в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня с террасой
Варшава, Польша
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Идеально подходит для старта или для инвестора! 2-комнатная квартира в отличном месте на гра…
€126,917
Квартира 2 комнаты в Польша
Квартира 2 комнаты
Польша
Комнаты 2
Площадь 81 м²
Добро пожаловать в новый роскошный жилой комплекс в Эстепоне Здесь вы окажетесь в окружении…
€395,393
Квартира 2 комнаты в Польша
Квартира 2 комнаты
Польша
Комнаты 2
Площадь 80 м²
Современный закрытый комплекс расположен в престижном туристическом районе Лимассола всего в…
€706,853
Дом 2 спальни в Остроленка, Польша
Дом 2 спальни
Остроленка, Польша
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Вы мечтаете жить в дикой природе, слышать пение птиц каждое утро, пить горячий ко…
€187,911
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Варшава, Польша
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Варшава, Польша
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Предлагаем Вам недвижимость в отличном месте - в 70 метрах от автобусной остановки, с очень …
€283,219
Realting.com
Перейти