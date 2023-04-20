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Купить недвижимость в Остроленкский повят, Польша

gmina Olszewo-Borki
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1 объект найдено
Дом 5 комнатв Dobroleka, Польша
Дом 5 комнат
Dobroleka, Польша
5 Количество комнат 250 м²
€ 283,559

Параметры недвижимости в Остроленкский повят, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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