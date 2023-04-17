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Купить недвижимость в Остроленка, Польша

Остроленка
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3 объекта найдено
Дом 2 спальнив Остроленка, Польша
Дом 2 спальни
Остроленка, Польша
3 Количество комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 180,877
Вы мечтаете жить в дикой природе, слышать пение птиц каждое утро, пить горячий ко…
Дом 13 комнатв Остроленка, Польша
Дом 13 комнат
Остроленка, Польша
13 Количество комнат 394 м² Количество этажей 1
€ 132,164
Большой дом для инвестиций и большая семья Площадь: 394 м2 …
Дом 5 спаленв Остроленка, Польша
Дом 5 спален
Остроленка, Польша
5 Количество комнат 10 ванных комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 168,185
Вы мечтаете о доме в городе? Вы цените мир, покой и безопасность себя и…

Параметры недвижимости в Остроленка, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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