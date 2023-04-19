Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Варминско-Мазурское воеводство
  4. Острудский повят
  5. Дома

Купить дом в Острудский повят, Польша

gmina Ostroda
1
1 объект найдено
Дом 10 спаленв Katno, Польша
Дом 10 спален
Katno, Польша
10 Количество комнат 10 ванных комнат 643 м²
€ 772,829
Резиденция / Гостевой дом / Агротуризм Я приглашаю вас ознакомиться с предложением проживани…

Параметры недвижимости в Острудский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти