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Квартиры в Острудский повят, Польша

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3 объекта найдено
Квартира в gmina Ostroda, Польша
Квартира
gmina Ostroda, Польша
Площадь 987 м²
€54,394
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Etalon Estate Group
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Квартира в Stare Miasto, Польша
Квартира
Stare Miasto, Польша
Площадь 1 494 м²
€36,310
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Stare Miasto, Польша
Квартира
Stare Miasto, Польша
Площадь 1 517 м²
€36,869
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в Острудский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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