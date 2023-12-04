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Жильё в Опочненский повят, Польша

1 объект найдено
Квартира в Опочно, Польша
Квартира
Опочно, Польша
Площадь 1 176 м²
€122,490
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в Опочненский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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