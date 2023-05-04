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Дома в Ольштынский повят, Польша

2 объекта найдено
Особняк в Stawiguda, Польша
Особняк
Stawiguda, Польша
Количество этажей 2
€ 693,128
Дом 3 спальни в Барчево, Польша
Дом 3 спальни
Барчево, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 256,614

Параметры недвижимости в Ольштынский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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