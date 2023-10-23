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Квартиры в Олецкий повят, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Jurkowo, Польша
Квартира
Jurkowo, Польша
Площадь 88 м²
Я рад представить на продажу круглогодичный отдельно стоящий дом в окружении леса, всего в н…
€142,682

Параметры недвижимости в Олецкий повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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