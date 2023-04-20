Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Великопольское воеводство
  4. Шамотульский повят
  5. Obrzycko

Купить недвижимость в Obrzycko, Польша

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальнив Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
46 м²
€ 133,454
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² Количество этажей 3
€ 108,244
Продаётся хорошая 2-х комнатная квартира 47,11 кв.м Варшава, район Wawer, ул. Popradzka 2…
Квартира 1 комнатав Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 6/6 Этаж
€ 85,943
Продаётся под отделку студия 37,54 кв.м Варшава, район Ursus, ул. Przy Forcie Предлагаема…
Дом 4 спальнив Познань, Польша
Дом 4 спальни
Познань, Польша
150 м²
€ 185,797
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 1/2 Этаж
€ 90,527
Продаётся ухоженная 2-х комнатная квартира 39,59 кв.м Варшава, район Białołęka, ул. Podłużna…
Дом 6 спаленв Komorowo, Польша
Дом 6 спален
Komorowo, Польша
202 м²
€ 194,557
Я предлагаю на продажу дом в тихом районе с видом на озеро. Он расположен в Коморове, откуда…
Квартира 2 спальнив Smolice, Польша
Квартира 2 спальни
Smolice, Польша
50 м²
€ 138,429
Многоуровневые квартиры 4 спальнив Варшава, Польша
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м² 1/2 Этаж
€ 172,189
Продается квартира в районе Wawer на улице Celulozy Квартира площадью 125 м2 расположена …
Квартира 3 комнатыв Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
3 Количество комнат 65 м² 3 Этаж
€ 151,980
Дом 6 спаленв Кольненский повят, Польша
Дом 6 спален
Кольненский повят, Польша
6 Количество комнат 5 ванных комнат 224 м² Количество этажей 1
€ 76,676
Вы ищете свой отпуск или поездку на выходные? Или, может быть, вы хотите жить в с…
Квартира 2 комнатыв Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
2 Количество комнат 52 м² 7 Этаж
€ 162,179
***English version below*** Will | ul. J. Sowiński | 2 rooms | balcony | garage | area 51.8…
Квартира 4 комнатыв Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
4 Количество комнат 230 м² 3/4 Этаж
€ 2,160,854
АНГЛИЙСКИЙ ОПИСАНИЕПрестиж Недвижимость рада представить на продажу: комфортабельные двухком…
Realting.com
Перейти