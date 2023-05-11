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Дома в Оборницкий повят, Польша

gmina Rogozno
3
6 объектов найдено
Дом 3 спальни в Piotrowo, Польша
Дом 3 спальни
Piotrowo, Польша
Количество спален 3
Площадь 120 м²
€ 142,287
Дом 6 спален в Nienawiszcz, Польша
Дом 6 спален
Nienawiszcz, Польша
Количество спален 6
Площадь 184 м²
€ 85,285
Дом 3 спальни в Jaracz, Польша
Дом 3 спальни
Jaracz, Польша
Количество спален 3
Площадь 122 м²
€ 166,404
Дом 6 спален в Рогозьно, Польша
Дом 6 спален
Рогозьно, Польша
Количество спален 6
Площадь 155 м²
€ 173,200
Дом в Kiszewo, Польша
Дом
Kiszewo, Польша
Площадь 94 м²
€ 328,861
Дом в Kiszewo, Польша
Дом
Kiszewo, Польша
Площадь 94 м²
€ 328,861

Параметры недвижимости в Оборницкий повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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