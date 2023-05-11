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Квартиры в Оборницкий повят, Польша

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Оборники, Польша
Квартира 3 спальни
Оборники, Польша
Количество спален 3
Площадь 68 м²
€ 72,130

Параметры недвижимости в Оборницкий повят, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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