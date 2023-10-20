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Квартиры в Новотомыский повят, Польша
gmina Nowy Tomysl
4
Квартира
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8 объектов найдено
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Квартира
Wasowo, Польша
1 008 м²
Продается строительный участок площадью 1008 м2, расположенный в деревне Wąsowo по ул. Садов…
€21,964
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Квартира
Wasowo, Польша
877 м²
Рад представить вам уникальную возможность купить участок под застройку площадью 877 м2, рас…
€19,110
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Квартира
Pachy, Польша
2 358 м²
Продается 2 очаровательных участка в окружении лугов, леса и небольшого озера в Пёнчи, комму…
€25,058
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Квартира
Boruja Koscielna, Польша
33 900 м²
Красиво ухоженный, огороженный сельскохозяйственный участок, вооруженный электричеством и водой
€258,536
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Квартира
Львувек, Польша
377 м²
Дамы и господа, я рад представить вам производственное и коммерческое здание для продажи!
€98,054
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Квартира
gmina Nowy Tomysl, Польша
220 м²
Прекрасная резиденция для продажи. Недвижимость расположена в живописном городе Грубско (Old…
€644,977
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Квартира
Новы-Томысль, Польша
21 834 м²
Продаётся земельная собственность, неразработанная, расположенная в Новом Томысле,
€1,05 млн
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Квартира
Новы-Томысль, Польша
1 428 м²
Продаётся земельная собственность, неразработанная, расположенная в Новом Томысле,
€68,455
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Параметры недвижимости в Новотомыский повят, Польша
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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