Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. Новотомыский повят
  5. Квартиры

Квартиры в Новотомыский повят, Польша

gmina Nowy Tomysl
4
Квартира В архив
Очистить
8 объектов найдено
Квартира в Wasowo, Польша
Квартира
Wasowo, Польша
Площадь 1 008 м²
Продается строительный участок площадью 1008 м2, расположенный в деревне Wąsowo по ул. Садов…
€21,964
Квартира в Wasowo, Польша
Квартира
Wasowo, Польша
Площадь 877 м²
Рад представить вам уникальную возможность купить участок под застройку площадью 877 м2, рас…
€19,110
Квартира в Pachy, Польша
Квартира
Pachy, Польша
Площадь 2 358 м²
Продается 2 очаровательных участка в окружении лугов, леса и небольшого озера в Пёнчи, комму…
€25,058
Квартира в Boruja Koscielna, Польша
Квартира
Boruja Koscielna, Польша
Площадь 33 900 м²
Красиво ухоженный, огороженный сельскохозяйственный участок, вооруженный электричеством и водой
€258,536
Квартира в Львувек, Польша
Квартира
Львувек, Польша
Площадь 377 м²
Дамы и господа, я рад представить вам производственное и коммерческое здание для продажи!
€98,054
Квартира в gmina Nowy Tomysl, Польша
Квартира
gmina Nowy Tomysl, Польша
Площадь 220 м²
Прекрасная резиденция для продажи. Недвижимость расположена в живописном городе Грубско (Old…
€644,977
Квартира в Новы-Томысль, Польша
Квартира
Новы-Томысль, Польша
Площадь 21 834 м²
Продаётся земельная собственность, неразработанная, расположенная в Новом Томысле,
€1,05 млн
Квартира в Новы-Томысль, Польша
Квартира
Новы-Томысль, Польша
Площадь 1 428 м²
Продаётся земельная собственность, неразработанная, расположенная в Новом Томысле,
€68,455

Параметры недвижимости в Новотомыский повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти